Lorenzo Bonicelli lascia la terapia intensiva

Dopo settimane in terapia intensiva, il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito nell’unità spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. Lo ha annunciato la sua società, la Ghislanzoni Gal di Lecco.

“È un passaggio importante, il primo passo di un cammino lungo e complesso che richiederà tempo, forza e pazienza. Accanto a lui ci sono i medici, la famiglia, gli amici e una comunità intera che non smette di fargli sentire la propria vicinanza”, si legge nel post. “Il calore dei vostri gesti e delle vostre parole in questi giorni ha avuto un valore enorme, per Lorenzo e per chi gli è accanto. E anche in questa nuova fase, la vostra presenza sarà fondamentale”.

La brutta caduta alle Universiadi di Essen

L’atleta 23enne lo scorso 23 agosto, durante l’esercizio agli anelli alle Universiadi di Essen (Germania), aveva subito un grave infortunio. L’azzurro è uscito male nella terza rotazione, cadendo e sbattendo il collo. Immediatamente soccorso dalla équipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di Fisu e Cusi, Bonicelli è stato trasportato al vicino Policlinico Universitario di Essen dove è stato operato. Lo staff tecnico italiano al seguito della missione Gam in Germania, “visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team” aveva “preferito ritirare la squadra dalla competizione“.

Danno neurologico

Dal consulto, dopo un’approfondita analisi dello stato clinico attuale, è emerso che Bonicelli presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica. Permane purtroppo un danno neurologico, la cui entità non è, al momento, ancora valutabile. Lo aveva fatto sapere la Federazione in un comunicato a inizio agosto. L’atleta di Lecco è in buone condizioni generali ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia, si legge nella nota.

Lorenzo Bonicelli, sui social gli allenamenti prima delle Universiadi