Cambogia-Thailandia, il monaco buddhista che non lascia il suo tempio vicino al confine

I combattimenti lungo il confine tra Cambogia-Thailandia hanno costretto migliaia di abitanti, da entrambi i lati, a fuggire dalle proprie case, ma non tutti hanno lasciato. Nella città cambogiana di Samraong, a circa 40 km dal confine, Tho Thoross ha deciso di restare — è uno dei pochi monaci buddhisti rimasti al loro posto per offrire rifugio e cibo a chiunque ne abbia bisogno.

È il monaco capo della pagoda più grande e antica della città. Ha raccontato di aver mandato via più di una dozzina di giovani monaci novizi per metterli in salvo, da quando i due eserciti contrapposti hanno cominciato a scambiarsi colpi di arma da fuoco. Nel conflitto in corso, almeno 33 persone sono state uccise e oltre 168.000 sono state sfollate. “La mia intenzione non è andarmene da nessuna parte, ma restare qui, in questo monastero”, ha dichiarato.

Prima dello scoppio dei combattimenti, il tempio era un punto di riferimento per tutta la cittadina. Sabato, regnava il silenzio mentre Tho Thoross entrava per accendere le candele e prepararsi alla preghiera. Dice di sperare che le armi tacciano presto.

A offrire aiuto alla propria comunità, messa improvvisamente alla prova dal pericolo e dalle evacuazioni forzate, c’è anche Chhar Sin, una donna di 28 anni. Sabato ha dato il suo contributo a un punto di raccolta donazioni, nel distretto di Srey Snam, provincia di Siem Reap, dove cittadini comuni stanno donando beni di prima necessità da inviare agli sfollati.