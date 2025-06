Le parole di Abbas Araghchi alla televisione di Stato

Il ministro degli Esteri dell’Iran ha dichiarato che il livello dei danni alle strutture nucleari dopo l’attacco statunitense è “elevato” e che gli impianti hanno subito gravi danni. “Tuttavia, consentire agli ispettori (dell’Aiea, ndr) di venire e ottenere informazioni precise è una decisione che deve essere presa”, ha dichiarato Abbas Araghchi alla televisione di Stato. Araghchi ha anche affermato che non è stato raggiunto alcun accordo per la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti.

“Lo dico apertamente, non è stato fissato alcun appuntamento, non è stata fatta alcuna promessa e non abbiamo nemmeno parlato di riprendere i colloqui”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato giovedì che i funzionari americani e iraniani si incontreranno la prossima settimana.

