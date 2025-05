Il leader 5S: "Mi sembra che venda chiacchiere e prodigi che non esistono"

(LaPresse) – “Giorgia Meloni a Confindustria? Lei può dire quanto vuole agli imprenditori di pensare in grande. È molto megalomane ma di fatto li sta facendo agire in piccolo. Dopo 26 mesi di tracollo della produzione industriale, e neanche questa occasione è servita a riconoscerlo, dopo il caro vita e il caro bollette, dopo che hanno fatto fallire la transizione 4.0, la realtà è che questo Paese sta andando alla deriva” così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore” di Dario Vassallo alla Camera. “Mi sembra che venda chiacchiere e prodigi che non esistono. È completamente scollata dalla realtà economica e sociale del paese. Dovrebbe un po’ girare. Non puoi fare il presidente del Consiglio o il politico di responsabilità se non ti confronti con i cittadini. Non deve confrontarsi solo con Fazzolari o con i giornalisti amici” aggiunge l’ex premier.

