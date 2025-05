Immagine dai social

Non si hanno più sue notizie dal 16 maggio

Nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Denisa Maria Adas, 30 anni, cittadina romena residente a Roma, da pochi giorni a Prato, dove aveva preso alloggio in un residence di via Ferrucci, e della quale non si hanno più notizie dalla tarda serata del 16 maggio, la procura della città toscana fa sapere di procedere “con l’ipotesi di sequestro di persona, e sta valutando alcune risultanze investigative che suggeriscono che la giovane temesse per la propria incolumità”.

Secondo quanto spiega la procura pratese, “Denisa era arrivata in città il giorno stesso per esercitare attività di meretricio in modalità itinerante” e “alloggiava nel residence con prenotazione fino al giorno successivo”.

La sua Fiat 500 rossa è stata ritrovata parcheggiata vicino alla struttura, ma di lei nessuna traccia. Le indagini, spiega il procuratore Luca Tescaroli in un comunicato, “mirano a ricostruire la rete di contatti e relazioni della donna per accertare la fondatezza della pista delittuosa e individuare un eventuale movente”.

L’ultimo contatto accertato risale alle ore 23 del 16 maggio, quando la trentenne ha telefonato alla madre. Poche ore prima, alle 20,45, un cliente è stato visto lasciare il residence. Da quel momento, i telefoni della donna risultano spenti o irraggiungibili. La stanza non è mai stata rioccupata.

Denisa è alta 1 metro e 55, pesa circa 58 chili, ha occhi e capelli neri, e presenta due tatuaggi distintivi, uno dei quali ben visibile sulla spalla e sul braccio destro.

Intanto proseguono le ricerche coordinate dalla prefettura di Prato che ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse, mobilitando unità della Protezione civile, volontari e forze dell'ordine. L'area attorno al residence è stata setacciata, e sono in corso accertamenti su telecamere e celle telefoniche.

