Abdallah Maki Mosleh al-Rifai era “uno dei terroristi più pericolosi in Iraq e nel mondo"

“Oggi (venerdì, NdR) è stato ucciso il leader fuggitivo dell’Isis in Iraq. I nostri intrepidi combattenti gli hanno dato caccia senza tregua. La sua miserabile vita è stata interrotta, insieme a quella di un altro membro dell’Isis, in coordinamento con il governo iracheno e il governo regionale curdo. La pace attraverso la forza!”. Lo scrive il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth.Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha dichiarato che il capo dello Stato Islamico in Iraq e Siria, ucciso in un’operazione dai membri del servizio di intelligence nazionale iracheno insieme alle forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti, Abdallah Maki Mosleh al-Rifai, o “Abu Khadija”, era “uno dei terroristi più pericolosi in Iraq e nel mondo”. “Gli iracheni continuano le loro impressionanti vittorie contro le forze delle tenebre e del terrorismo”, ha dichiarato il primo ministro su X. “Ci congratuliamo con l’Iraq, gli iracheni e tutti i popoli amanti della pace per questo importante risultato in materia di sicurezza”.

