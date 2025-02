Il ministro delle Infrastrutture: "Sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni"

Matteo Salvini difende ancora una volta Donald Trump. “Penso che il nemico non sia Trump, anzi sta facendo più lui in poche settimane che Biden in quattro anni. Se uno riesce a mettere al tavolo Putin e Zelensky, Netanyahu e i paesi Arabi gli diamo il Nobel per la pace, altro che bullismo“, ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega a margine di un sopralluogo ai cantieri del Nodo ferroviario di Genova.

Salvini: “Nessuno si metta in mezzo se Putin e Zelensky, grazie a Trump, troveranno un accordo”

“Spero che la guerra finisca il prima possibile su tutti i teatri, perché è un vantaggio per tutti, per russi, ucraini e europei. Spero non ci sia nessuno men che meno in Europa che non vuole fare finire la guerra e che nessuno si metta in mezzo se Putin e Zelensky, grazie a Trump, troveranno un accordo“.

