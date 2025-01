Foto da X

Visita a sorpresa della premier negli Stati Uniti due settimane prima del giuramento del tycoon. Alla base il caso della giornalista italiana Cecilia Sala detenuta in Iran

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è volata negli Usa per raggiungere la residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. La missione segreta, organizzata nel massimo riserbo, arriva a due settimane dall’insediamento del tycoon alla Casa Bianca e anticipa di qualche giorno la visita di Joe Biden in Italia.

Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago tonight. I wonder if President-elect Elon Musk will be making an appearance? pic.twitter.com/RVUVD3ZoFf — Harry Sisson (@harryjsisson) January 5, 2025

Non è escluso che alla base dell’improvvisa trasferta negli Usa ci sia la vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala detenuta nel carcere di Evin a Teheran. Possibile poi che tra i temi sul tavolo trovi spazio anche quello legato alle guerre in Ucraina e Medioriente, la questione dei dazi e più in generale il rapporto Usa-Ue con Meloni che punta ad essere un ponte tra l’Europa e la nuova amministrazione targata Trump.

C’erano anche Marco Rubio, prossimo segretario di Stato, e Tilman Fertitta, prossimo ambasciatore in Italia, a ricevere Giorgia Meloni al suo arrivo a Mar-a-Lago.

Trump: “Meloni ha preso d’assalto l’Europa”

Giorgia Meloni “ha davvero preso d’assalto l’Europa“. Così il presidente eletto Donald Trump parlando a Mar-a-Lago, secondo quanto riferisce il reporter del Wall Street Journal Alex Leary.

Rubio: “Meloni ottima alleata e leader forte”

Giorgia Meloni è “un’ottima alleata” e “una leader forte“. Così il prossimo segretario di Stato Usa, Marco Rubio, durante la visita della premier italiana a Mar-a-Lago, secondo quanto riferisce il cronista del Wall Street Journal Alex Leary.

Nyt, visita Meloni a Trump rafforza suo ruolo alleato in Ue

Il viaggio di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago è “una delle prime visite di un leader straniero alla tenuta del presidente eletto in Florida dopo la sua elezione” e “l’incontro rafforza le speranze dei sostenitori di Meloni che il primo ministro conservatore italiano diventi l’alleato di riferimento di Trump in Europa”. Lo scrive il New York Times riguardo alla visita a sorpresa della premier italiana in Florida. Secondo il quotidiano Usa, “l’ordine del giorno dell’incontro non è chiaro”, ma “gli osservatori si aspettano” che i due leader discutano delle questioni relative al dazi con i quali Trump ha minacciato di colpire l’Europa e della minaccia del presidente eletto di ridurre il sostegno americano ad alcuni Paesi della Nato e all’Ucraina.

Un altro possibile argomento, riferisce il Nyt, è la detenzione in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala, avvenuto “pochi giorni dopo che l’Italia ha arrestato, su richiesta degli Stati Uniti, un iraniano sospettato di aver fornito componenti di droni alle Guardie rivoluzionarie iraniane”. Una persona informata sull’incontro, scrive il Nyt, ha riferito che Meloni “ha insistito” sulla questione. Meloni, ricorda il Nyt, ha anche un “buon rapporto” con Elon Musk, che “i sostenitori della premier sperano rafforzerà la sua reputazione internazionale una volta che Trump diventerà presidente”.

Sui social video e foto di arrivo Meloni a Mar-a-Lago

Su vari account X sono comparse le immagini, foto e video, dell’arrivo della premier Giorgia Meloni a Mar-a-Lago, accolta dal presidente eletto Donald Trump. La presidente del Consiglio appare sorridente, mentre riceve insieme a Trump gli applausi degli ospiti di Mar-a-Lago.

Aereo Meloni ripartito da West Palm Beach per Roma

L’aereo della premier Giorgia Meloni è decollato dall’aeroporto di West Palm Beach, in Florida, alle 23.06 (ora locale), secondo quanto riporta il sito Flight Radar. La presidente del Consiglio era atterrata nello stesso aeroporto intorno alle 18.30 (ora locale) per incontrare il presidente eletto Donald Trump nel suo quartier generale di Mar-a-Lago.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata