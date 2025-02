Neve, ghiaccio e temperature sottozero hanno causato un maxi tamponamento lungo l’Interstate 84 nei pressi di Multnomah Falls, circa 40 chilometri a est di Portland, nello Stato americano dell’Oregon. Inizialmente l’ufficio dello sceriffo della Contea di Multnomah aveva dichiarato che erano coinvolte più di 100 auto. In seguito, il dipartimento dei trasporti statale ha dichiarato che erano coinvolti tra 20 e 30 veicoli. Diverse persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto in condizioni di whiteout (condizione meteorologica in cui i contorni e i punti di riferimento in una zona coperta di neve diventano quasi indistinguibili) nelle corsie in direzione ovest dell’Interstate 84. Un SUV ha preso fuoco, ma i suoi occupanti sono tutti scappati.

