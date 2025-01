Lo ha detto il capogruppo al Senato per Fratelli d'Italia ospite a un programma di SkyTg24

L’obbligatorietà dell’azione penale va affrontata nella riforma della giustizia ed eliminata? “A questo punto forse sì, visto che nonostante la riforma Cartabia qualcuno continua a ritenere dovuto procedere alle indagini, sempre e comunque”. Lo ha detto il capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ospite al programma ‘Start’ di SkyTg24.

Il riferimento è al caso Almasri: c’è infatti fermento in politica sul tema dell’obbligatorietà dell’azione penale dopo che la premier Giorgia Meloni, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano sono stati indagati dal procuratore Lo Voi, che, ricevuta la denuncia dell’avvocato Li Gotti, ha esercitato l’obbligatorietà dell’azione penale. Il tema è dibattuto anche per come potrebbe essere modificato dalla riforma sulla Giustizia.

