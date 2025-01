Un ristorante di sushi stellato Michelin ha pagato 207 milioni di yen (1 milione e 268 mila euro) per aggiudicarsi un tonno rosso con l’offerta più alta durante la prima asta dell’anno al mercato ittico di Toyosu a Tokyo. I membri del Gruppo Onodera, una società di grossisti, poi hanno posato per le foto di rito con il tonno. L’esemplare, pescato al largo della costa settentrionale della Prefettura di Aomori, pesava 276 chilogrammi. Secondo i media locali, l’offerta è stata la seconda più alta mai registrata per l’asta di inizio anno nel principale mercato del pesce della capitale giapponese. I commensali del ristorante di Tokyo hanno potuto gustare il prezioso tonno più tardi nella giornata di domenica ai tavoli del locale.

