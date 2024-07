Premiate a Roma le migliori serie televisive

Le star delle migliori serie televisive italiane sul tappeto rosso del Palazzo delle Naiadi a Roma per i Ciak d’Oro 2024. Sulla terrazza romana attori e registi del calibro di Paolo Genovese (premiato per il successo de “I leoni di Sicilia”), Cristiana Capotondi (Miglior interpretazione in un film per la tv). Tra i premiati Lino Guanciale, Gianluca Colucci, Aurora Leone, Francesco Ebbasta, Nicolas Maupas, Donatella Finocchiaro e Silvia d’Amico. Carlo Verdone premiato per la serie “Vita da Carlo” con un premio che è anche alla carriera dopo 47 tra cinema e tv: “Fare un’altra serie dopo Vita da Carlo? Preferisco tornare al cinema, ce l’ho pure da contratto” ha detto scherzando l’attore e regista romano a margine della premiazione.

