Il presidente Amodio nel suo intervento: "Smaltito il 70% del contenzioso pendente al 31 dicembre 2019"

Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 del Tar del Lazio. Il presidente del tribunale, Antonino Savo Amodio, ha fatto il punto sugli obiettivi raggiunti nel 2023 appena concluso, esprimendo la sua soddisfazione per lo smaltimento degli arretrati come chiesto dall’Unione Europea in sede di obiettivi Pnrr. “Il risultato che il Legislatore ha imposto di raggiungere entro il 2026 – lo smaltimento, nella misura del 70%, del contenzioso pendente al 31 dicembre 2019 – richiedeva un rilevante impegno sia del personale di magistratura che di quello amministrativo. Posso affermare oggi, con soddisfazione, che l’obiettivo è già stato raggiunto nel corso dell’anno appena trascorso, il che consente fondatamente di prevedere che, negli ulteriori due anni e mezzo di durata del programma straordinario, sarà possibile eliminare l’arretrato più risalente e ci auguriamo di eliminarlo tutto entro in 2026“, ha detto Amodio nel suo intervento.

