In rete anche l'ex Ngonge per gli azzurri e Coppola per i veneti

Grazie ad una magia di Kvaratskhelia all’87’ il Napoli piega il Verona in rimonta per 2-1, in una gara valida per la 23/a giornata di Serie A. Masticano amaro i veneti, passati in vantaggio nella ripresa con Coppola al 72′ ma raggiunti già al 79′ dall’ex Ngonge al suo primo gol in maglia azzurra. Poi nel finale l’asso georgiano con una delle sue magie regala tre punti pesantissimi alla squadra di Mazzarri in chiave Champions League. Con questo risultato, infatti, i campioni d’Italia raggiungono momentaneamente la Roma al sesto posto con 35 punti a -1 da Atalanta e Bologna ma in attesa della sfida tra i nerazzurri orobici e la Lazio. Resta al terzultimo posto il Verona con 18 punti insieme a Cagliari ed Empoli.

