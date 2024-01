L'incidente intorno alle 3.30 di sabato mattina

Scontro frontale fra due auto a Cagliari intorno alle 3:30 di questa mattina: una Peugeot ha imboccato contromano via Vesalio e si è scontrata con una Maserati. Il conducente della Peugeot, un ragazzo di 20 anni, è morto sul colpo; la seconda vittima è deceduta in ospedale per le gravi ferite riportate, era seduta nel sedile accanto a quello del guidatore. In gravissime condizioni anche la terza persona a bordo nel sedile posteriore. Ferito anche il conducente della Maserati. Una squadra di vigili del fuoco ha provveduto a estrarre gli occupanti delle vetture, consegnandoli alle cure del personale medico del 118, e alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco ed il personale sanitario, anche due pattuglie della municipale.

