Mosca e Kiev hanno messo in campo il più grande scambio dall'inizio della guerra

Tornano in Russia i 248 militari rilasciati dall’Ucraina dopo lo scambio di prigionieri deciso tra Mosca e Kiev. Si tratta del più grande rilascio di prigionieri dall’inizio della guerra nel febbraio 2022. Le immagini provengono da uno degli aeroporti vicino alla capitale russa, anche se la località esatta non è stata rivelata. Le autorità di Kiev hanno affermato che 230 prigionieri ucraini sono tornati a casa nel primo scambio in quasi cinque mesi.

