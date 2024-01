Il centrocampista resterà a disposizione di Sarri

Niente Coppa d’Asia per Daichi Kamada. Il centrocampista della Lazio non è stato infatti inserito nell’elenco dei convocati dal Ct del Giappone, Hajime Moriyasu, per la competizione che si giocherà in Qatar tra il 12 gennaio e il 10 febbraio prossimi. Il numero 6 biancoceleste, dunque, resterà a disposizione di Maurizio Sarri per le prossime sfide di campionato.

