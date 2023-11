Raggiunto l'accordo tra il Sag-Aftra e gli Studios

Dopo quasi quattro mesi di sciopero degli attori è arrivato l'accordo tra il sindacato di categoria e gli Studios che hanno finalmente raggiunto un punto d'incontro sul nuovo contratto. Lo stesso sindacato il Sag-Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) ha spiegato che la proposta è stata approvata con l'86% dei voti. Una notizia che è stata accolta con gioia dall'intera categoria e c'è chi, come Kevin Bacon, ha voluto esprimere la propria felicità pubblicando sui suoi profili social un video in cui balla sulle note di "Footloose", iconica pellicola del 1984 di cui lo stesso attore è protagonista.

