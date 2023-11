Il programma ripartirà a gennaio

La decisione sulla conduzione de L’Eredità “qualunque sia non è stata presa. Lo decideremo assieme a Banijay Italia entro novembre”. E’ quanto fanno sapere fonti vicine ai vertici Rai a LaPresse, in merito alla conduzione del programma di Rai1 che ripartirà a gennaio e che secondo i piani iniziali sarebbe dovuta spettare in conduzione a Pino Insegno ma che nelle ultime ore vedrebbe tra i candidati un possibile ritorno di Flavio Insinna, che già l’aveva condotta con successo negli ultimi anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata