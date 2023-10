Il sospetto attentatore di Bruxelles, Abdesalem L., “aveva soggiornato in Svezia”. Lo ha riferito in conferenza stampa il premier svedese Ulf Kristersson. Tuttavia l’uomo non era noto alle forze dell’ordine svedesi. Per Kristersson “tutto indica che si tratta di un attacco terroristico contro la Svezia e gli svedesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata