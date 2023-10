Il presidente del Movimento 5 Stelle: "Mettono in discussione tutti i pilastri della Costituzione"

Giuseppe Conte attacca l’esecutivo di Giorgia Meloni e prende di mira in particolare il tema della giustizia. “Questo governo sta esprimendo tutta la sua subcultura che io ho definito tossica, reazionaria”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle richiamando sia i casi Santanché-Delmastro che quello più recente del giudice di Catania che aveva liberato quattro migranti dal centro di Pozzallo, ritenendo le regole varate dal governo in contrasto con la normativa europea. “Non ha cultura delle regole democratiche, rispetto delle istituzioni. E’ molto grave. Stanno disegnando una giustizia che mette in discussione tutti i pilastri della Costituzione: giustizia sociale, welfare, diritti civili, separazione dei poteri, equilibrio dei poteri. Stanno costruendo un percorso in cui smantellano i presidi che abbiamo costruito con fatica. Ci stanno avviando verso una svolta reazionaria che vorranno completare con la riforma costituzionale del premerato”, ha aggiunto Conte parlando dall’evento organizzato a Roma per i 20 anni di Sky Italia.

