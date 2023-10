Il presidente del Movimento 5 Stelle: "Non possiamo essere nuovamente il fanalino di coda dell'Europa"

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, punge ancora il governo Meloni. “Ho parlato nel merito delle posizioni che assumono e dei fallimenti che stanno accumulando. Fallimenti che riguardano non solo il dossier immigrazione, che è quello più clamoroso, ma anche la costruzione di questa manovra economica, la Nadef, dove non c’è nessuna prospettiva di crescita”, ha detto Conte a margine dell’evento organizzato per i 20 anni di Sky Italia a Roma. “Sanno solo trovare nemici e capri espiatori ma non ci dicono quali sono le misure su cui hanno puntato. Siamo tornati all’Italia dello 0, di crescita. Nessuna idea, nessuna visione. Solo tagli significativi alla sanità, alla scuola, all’università, alla ricerca. Non possiamo rassegnarci a essere nuovamente il fanalino di coda dell’Europa. Vediamo solo fallimenti”, ha aggiunto il leader grillino.

