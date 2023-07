Steassa richiesta anche per l'ex assessore Toni Comín

La procura della Corte Suprema spagnola ha chiesto al giudice istruttore Pablo Llarena di emettere un mandato di arresto e di detenzione per Carles Puigdemont, nonché un mandato di arresto europeo e internazionale, sia per l’ex presidente della Catalogna che per l’ex assessore Toni Comín. Ne danno notizia i media spagnoli tra cui El Paìs. La richiesta fa seguito alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea, che il 5 luglio ha revocato l’immunità di entrambi gli eurodeputati.

