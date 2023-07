Centinaia di persone hanno marciato verso la Green Zone

Nuova protesta in Iraq per il rogo di una copia del Corano avvenuto a Stoccolma lo scorso mese. Centinaia di sostenitori dell’influente religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr hanno marciato verso la Green Zone di Baghdad. Le forze di sicurezza hanno bloccato il ponte al Jumhuriya, che conduce alla Green Zone. Tutte le strade e i ponti che portano alla Zona sono stati bloccati, con la polizia antisommossa schierata dietro il filo spinato. In una dichiarazione, il ministero iracheno degli Affari esteri ha invitato la comunità internazionale “a schierarsi con urgenza e responsabilità” contro la profanazione del Corano. La Green Zone contiene diversi condomini residenziali e case, comprese quelle di molti alti funzionari del governo iracheno, così come uffici e ambasciate straniere.

