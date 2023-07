Il governo di Budapest ha respinto una richiesta della Commissione europea

“Il governo ungherese respinge la richiesta della Commissione europea di ulteriori 100 miliardi euro, di cui 50 miliardi di euro per l’Ucraina, a causa delle preoccupazioni sull’utilizzo dei fondi e della mancanza di monitoraggio. Il governo sottolinea anche la necessità che l’Ucraina garantisca i diritti delle minoranze. L’Ungheria non è disposta a pagare un extra per il rimborso del prestito senza ricevere il sostegno a cui ha diritto e sottolinea l’inadeguato rimborso delle spese per la protezione delle frontiere”. Lo scrive su Twitter il portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs, mentre il Consiglio Ecofin sta discutendo di ulteriore assistenza macro finanziaria a Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata