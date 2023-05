Frontale tra due autovetture a Turbigo

Una ragazza di 18 anni e un giovane di 24 anni hanno perso la vita in un incidente avvenuto stamani intorno alle 7.30 a Turbigo, città metropolitana di Milano. I due giovani sono morti nell’impatto frontale con un’altra vettura, avvenuto in via Milano, all’altezza di un incrocio semaforico. Grave un terzo ragazzo di 24 anni.I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dagli abitacoli delle vetture i corpi senza vita delle due vittime e il ferito. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, insieme con i carabinieri. C

