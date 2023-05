L'iniziativa per garantire il principio di uguaglianza sancito dai trattati dell'Unione europea

Il Segretariato generale del Consiglio Ue ha istituito i bagni gender-free, o neutri rispetto al genere, oltre ad avere un Ufficio per la diversità e l’inclusione e una rete Lgbti, promossa dal personale. “Abbiamo servizi igienici neutri rispetto al genere in tutti e tre gli edifici del Consiglio (Justus Lipsius, Palazzo Europa e Palazzo Lex)”, riferisce a LaPresse una fonte Ue. “Il principio di uguaglianza è sancito dai trattati dell’Ue e anche dallo statuto dei funzionari dell’Ue. L’Ufficio per la diversità e l’inclusione assiste l’amministrazione del Segretariato generale del Consiglio nell’affrontare le questioni relative all’uguaglianza”, aggiunge. I bagni sono ben accessibili al personale, ma anche ai visitatori e ai giornalisti, grazie anche alle indicazioni coi i simboli astronomici che riuniscono il maschile, il femminile e una terza freccia. Ogni anno, per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia, la transfobia (Idahobit), che ricorre oggi, vengono organizzati eventi di sensibilizzazione, ma quest’anno, “poiché la Giornata coincide con le vacanze scolastiche, la rete Lgbti ha scelto di pubblicare un articolo sull’intranet dell’Segretariato generale sula relazione tra genere e lingue”. Da quanto si apprende, la rete Lgbti è una delle iniziative offerte ai circa 2800 dipendenti del Segretariato, ha una mailing list e viene proposta tra le attività ai nuovi arrivati tra le reti guidate dal personale legate alla diversità nel Segretariato. “Il gruppo partecipa alla rete interistituzionale della diversità ‘Egalité‘, oltre a proporre e organizzare attività di sensibilizzazione, social e networking.

L’Ufficio per la diversità e l’inclusione si consulta con loro su questioni amministrative che hanno una dimensione Lgbti”, spiega la fonte. Qualche hanno fa, ad esempio, è stata consultata quando si è trattato di decidere di estendere i congedi di maternità e paternità anche alle coppie che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata.

