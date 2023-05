La presidente di viale Mazzini: "Incombono per urgenze strategiche: il Contratto di Servizio, il Piano industriale, il Piano di Sostenibilità"

La presidente della Rai, Marinella Soldi, in una nota commenta le dimissioni dell‘Ad Fuortes:”Prendo atto con rammarico delle dimissioni dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, pur rispettando i motivi della sua decisione. Esprimo il mio dispiacere personale per il modo talvolta sgradevole con cui la vicenda è stata trattata dai media e desidero ringraziarlo per l’impegno e la passione con cui ha lavorato in questi 21 mesi in Rai”, dichiara la numero uno di viale Mazzini.

“Incombono per l’azienda – spiega la presidente – urgenze strategiche: il Contratto di Servizio, il Piano industriale, il Piano di Sostenibilità. Elementi fondamentali, che prescindono dal colore politico. Molto lavoro è già stato avviato in Rai. Serve adesso un clima di collaborazione e un atteggiamento responsabile da parte di tutti gli stakeholder, diverso dalla nociva incertezza che ha caratterizzato questi ultimi tempi”, prosegue Soldi, specificando che “nel mio ruolo di Presidente al servizio dei cittadini farò quanto possibile per un servizio pubblico digitale, inclusivo e sostenibile, capace di essere al passo con i tempi e centrale nella vita di tutti gli Italiani. A Carlo Fuortes vanno i miei più sentiti auguri per nuovi traguardi professionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata