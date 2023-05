Il commento a LaPresse: "Spalletti ha fatto bene a tutti se si guardano i risultati"

C’è anche Luciano Moggi tra i primi a commentare la vittoria del tricolore per il Napoli. “Scudetto meritato. Hanno azzeccato gli acquisti, di Osimhen su tutti e di Kvara che è una spalla vera e poi Kim che non ha fatto rimpiangere Koulibaly. E’ una squadra fatta bene, a centrocampo, in difesa e ottima in attacco. Ha la migliore difesa e il miglior attacco, di più che cosa deve avere? I meriti sono di tutti, quando si vince lo si fa tutti insieme, probabilmente quando si perde perde uno solo ma questa è una moda del calcio”. Così a LaPresse Luciano Moggi nel commentare lo scudetto del Napoli.

“Osimhen è il cardine di questa squadra che segna gol e apre gli spazi ed è imprevedibile per se stesso oltre che per gli altri. E questa imprevedibilità di un giocatore è la forza di una squadra. Ma sono tutti giovani e hanno qualità enormi per portare avanti anche un ciclo”, ha spiegato. “Spalletti ha fatto bene a tutti, se si guardano i risultati e la classifica. Ma tutti sono stati ottimi, dalla squadra ai dirigenti. Giusto dire che chi ha fatto la squadra ha fatto bene, l’allenatore pure e così i giocatori”, ha aggiunto l’ex ds nel Napoli che vinse lo scudetto nel 1990.

“Il Napoli è cambiato a dire al verità quando siamo arrivati noi. Vincere la Coppa Uefa e campionati e Coppa Italia, già li c’è stato un cambiamento. Poi dopo si è un po’ perso e ora ha riacquisito la mentalità giusta del tempo in cui vinceva. Differenze con il Napoli di Maradona? Il calcio è sempre uguale, i palloni sono sempre tondi magari pesano meno. Dire che il calcio è cambiato è una barzelletta. Il calcio è fatto per piedi buoni. Ma Maradona rispetto a questi qui era di un altro pianeta”, ha concluso.

