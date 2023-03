Così il sindacalista parlando della protesta dei lavoratori

“Non stiamo facendo favori alle imprese ma bisogna garantire i lavoratori e permettere all’azienda di avere l’energia elettrica a un prezzo competitivo per poter stare sul mercato. Qui la si paga tre volte di più dei concorrenti nel resto dell’Italia. Entro oggi si sarebbero dovuti definire gli strumenti per fare in modo di produrre qui a prezzi competitivi, ma questo non è avvenuto. Abbiamo bisogno che il presidente della regione Christian Solinas oggi risponda di quello che ha promesso”. Il segretario generale della Cgil sarda Fausto Durante ha parlato, anche a nome di Cisl e Uil, ai lavoratori della Portovesme srl, in crisi per il caro-energia con il blocco della lavorazione di piombo e zinco che ha portato da ieri per protesta quattro operai ad asserragliarsi su una ciminiera. “Stiamo richiamando Solinas alle sue responsabilità – ha proseguito Durante – Abbiamo sollecitato l’attenzione dei media nazionali e mi sembra che ci siamo riusciti perché da qui passa un pezzo importante della vicenda produttiva della Sardegna e, in particolare, del Sulcis che ha già pagato un prezzo molto alto per le gravi crisi industriali”.

