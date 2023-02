Da Instagram alvisecasellati

Il direttore d'orchesta: "La lirica è musica per tutti"

Alvise Casellati dirige ‘Il matrimonio segreto’ (1792) di Domenico Cimarosa, uno dei capisaldi dell’opera buffa italiana, in scena al Teatro La Fenice di Venezia, dove ha debuttato in occasione del Carnevale. “Questa opera ha avuto un successo pazzesco ma poi per qualche motivo è sparita dai cartelloni negli ultimi vent’anni. Cimarosa è il padre di Rossini e morì a pochi passi dalla Fenice. E’ un’opera simpatica e divertente ma molto complessa per gli artisti. L’opera è la forma d’arte più completa che esista ma è sempre un stato un modo attraverso cui gli illuminati del passato hanno inteso intrattenere ma anche dare messaggi importanti rispetto a chi siamo noi”, dice il Maestro.”Io ho portato l’opera a Central Park a New York, realizzando che dal dopoguerra la musica classica è passata dall’essere popolare a diventare d’elite, cosa che non, è una musica per tutti, una musica fruibile”, spiega Casellati che dal 2017 con ‘Opera Italiana is in the Air’, organizza un appuntamento annuale a Central Park, a New York, un concerto con giovani musicisti rivolto a un pubblico giovane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata