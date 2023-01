Il sito Barlamene si schiera a difesa del Marocco dopo che il 19 gennaio 2023, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che accusa il Marocco di violazioni dei diritti umani e della libertà di stampa.

Secondo l’accusa del sito marocchino “questa risoluzione fa chiaramente parte di una campagna volta a infangare l’immagine del Marocco e a ostacolare i suoi interessi superiori e le sue legittime ambizioni, in quanto il suo emergere come potenza regionale sulla sponda meridionale del Mediterraneo mette in ombra il suo vecchio vicino”. Come si legge nel lungo editoriale, si è posta la questione “dell’occupazione del Sahara occidentale”, “dell’emarginazione del Rif” e della gestione del dossier migratorio transmediterraneo.

Barlamane punta il dito contro l’Europa sostenendo che “cerca vanamente di darsi una nuova salute morale avendo l’audacia di giudicare la situazione dei diritti umani e della libertà di opinione e di stampa in uno Stato sovrano con i propri meccanismi di prevenzione” delle violazioni dei diritti umani e delle libertà. Un articolo che si conclude sostenendo che l’Europa sia in “declino economico e geostrategico, e ormai priva di qualsiasi credito morale”.

