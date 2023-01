Niente volo diretto per il Marocco verso l’Algeria. La squadra marocchina che dovrebbe partecipare al Campionato delle Nazioni Africane (CHAN-2023) di calcio ha trascorso la mattinata di venerdì all’aeroporto di Rabat-Salé in attesa del via libera per il viaggio in Algeria. La squadra ha poi lasciato l’aeroporto in autobus, annunciando una “crescente politicizzazione dello sport da parte del regime algerino. Da diversi giorni, da ogni parte arrivavano attacchi algerini contro il Marocco, che chiedeva solo un volo diretto a Costantina”, si legge sul sito Barlmane

Algeri ha chiuso il suo spazio aereo a tutti gli aerei civili e militari marocchini il 22 settembre 2021 dopo aver interrotto le relazioni diplomatiche con Rabat, si legge ancora su Barlamane. La 19ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, organizzata a Orano, in Algeria, si è svolta in un’atmosfera difficile e che il Marocco considera “segnata da provocazioni e oltraggi extrasportivi condannati su scala internazionale”.

I media algerini, spiega l’articolo in questione, hanno sorvolato sulla storica impresa dei giocatori marocchini ai Mondiali in Qatar, nonostante l’ondata di sostegno senza precedenti che ha accompagnato i Leoni dell’Atlante lungo tutto il cammino verso le semifinali.

Venerdì 13 gennaio, i giocatori e lo staff della nazionale marocchina hanno atteso per diverse ore nella sala d’aspetto dell’aeroporto di Rabat-Salé, mentre un aereo della Royal Air Maroc (RAM) attendeva sulla pista. Alla fine hanno lasciato l’aeroporto pochi minuti dopo l’arrivo dei capi della Fifa e della CAF a Rabat. Il campionato si è aperto venerdì 13 gennaio e la prima partita dei Leoni dell’Atlante era prevista per domenica contro il Sudan.

La Federazione reale marocchina di calcio (FRMF) ha chiesto alla Confederazione del calcio africano (CAF) di ottenere un permesso di viaggio dalle autorità algerine. Secondo un comunicato, il 22 dicembre il CAF ha informato l’FRMF dell’ottenimento di un’autorizzazione di principio. I Leoni dell’Atlante hanno vinto gli ultimi due CHAN, nel 2021 e nel 2018, con il loro pool di giocatori locali. Le prestazioni della sua nazionale ai Mondiali, con uno storico quarto posto per una nazione africana e la vittoria del Wydad Casablanca nella Champions League africana, hanno fatto sì che i marocchini tornassero ad essere dei seri pretendenti alla vittoria finale. La palla è nel campo della CAF e della FIFA.

