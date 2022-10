La leggenda del rock 'n'roll aveva 87 anni. L'ultimo sopravvissuto di una generazione di artisti rivoluzionari come Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard.

Il ribelle e spesso oltraggioso pioniere del rock ‘n’roll Jerry Lee Lewis è morto mercoledì 28 ottobre a 87 anni nella sua casa di Memphis, nel Tennessee. Il suo talento, la sua energia e il suo ego si sono scontrati con la perfezione nel suonare il pianoforte in successi come ‘Great Balls of Fire’ e ‘Whole Lotta Shakin’ Goin’ On’. Nella discussa vita privata di Lewis anche lo scandalo di un matrimonio con una cugina di 13 anni che in seguito ha denunciato violenza fisica e mentale. Lewis era l’ultimo sopravvissuto di una generazione di artisti rivoluzionari che includeva Elvis Presley, Chuck Berry e Little Richard.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata