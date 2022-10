Il presidente di Confindustria lo ha detto a Mezz'ora in più

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, torna a parlare del prossimo governo sottolineando “l’urgenza del caro bollette non solo per le imprese ma anche per le famiglie italiane. Capisco i riti della politica ma abbiamo la necessità di avere un governo competente e autorevole al più presto”. Lo ha detto a ‘Mezz’ora in più’ da Lucia Annunziata su Rai 3.

“Giorgetti al Mef? Ottimo rapporto con lui”

Bonomi ha risposto anche alla possibilità di vedere Giancarlo Giorgetti alla guida del Ministero dell’economia e delle finanze nel prossimo governo. “A me rassicura qualsiasi ministro dell’Economia. Attualmente Giorgetti è ministro del Mise, ho un ottimo rapporto col ministro, abbiamo fatto cose importanti insieme. Cosa farà non sta a me deciderlo. Non sono né il presidente della Repubblica né il futuro presidente del Consiglio”.

