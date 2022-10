Lo ha scritto su Twitter il consigliere del presidente ucraino, Mikhaylo Podolyak

Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commenta l’assegnazione del Nobel per la Pace 2022 al difensore dei diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione russa per i diritti umani Memorial e all’organizzazione ucraina per i diritti umani Center for Civil Liberties: “Il comitato per l’assegnazione del premio Nobel ha una concezione interessante della parola ‘pace’ se i rappresentanti di due Paesi che ne hanno attaccato un terzo ricevono il premio insieme. Né organizzazioni russe né bielorusse sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra. Il Nobel di quest’anno è ‘fantastico'”. Lo ha scritto su Twitter.

Nobel Committee has an interesting understanding of word “peace” if representatives of two countries that attacked a third one receive @NobelPrize together. Neither Russian nor Belarusian organizations were able to organize resistance to the war. This year’s Nobel is “awesome”.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022