“I sondaggi? Ci beccano come l’oroscopo. A me interessa l’Italia, un punto in più uno in meno posso regalare un sorriso o un dispiacere, ma lo stipendio ce la pagano gli italiani e vorrei guadagnarmelo. Penso di averlo dimostrato da ministro facendo quello che ho promesso di fare bloccando l’immigrazione clandestina, sequestrando le ville ai mafiosi, abbattendo i palazzi dei Casamonica…”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da Gli Inascoltabili in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level.

Salvini: “Democrazia a rischio? Noi ridaremo diritti agli italiani”

“La sinistra parla di russi, di fascismo, di rischi per la democrazia. Siamo in democrazia. Se vince la Lega con il centrodestra, blocchiamo la legge Fornero e diamo il diritto alla pensione agli italiani, diamo il diritto al lavoro ai giovani, con la flat tax diamo il diritto a milioni di italiani a pagare meno tasse. Se arriva questo benedetto decreto energia diamo anche il diritto agli italiani a lavorare e a riscaldarsi”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a margine di una iniziativa elettorale a sostegno di Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione siciliana.

“Se poi uno ritiene – prosegue – che sia un diritto quello di drogarsi e spacciare droga, no. Io quel presunto diritto non lo concedo a nessuno”, conclude Salvini.

Ponte Stretto, Salvini: “Ai siciliani costa di più non averlo”

“Ai siciliani costa di più non avere il ponte sullo Stretto di Messina che avere il ponte. Qui si spendono circa 6 miliardi di euro per il mancato collegamento sullo Stretto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo, a Palermo, nel corso di una iniziativa elettorale a sostegno di Renato Schifani, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione siciliana.

