Un alto funzionario europeo: "Stiamo facendo del nostro meglio per evitare che si concretizzi"

“Corriamo il rischio di recessione? Sì, penso che sia piuttosto ovvio che il rischio c’è, o stiamo facendo del nostro meglio per evitare che si concretizzi. Ma ci sono cose, come gli sviluppi politici e i limiti impostati dalla malleabilità dell’energia, avranno necessariamente un’implicazione sulle nostre prospettive di crescita e certamente non si può escludere il rischio di recessione”. A dirlo è un alto funzionario Ue in vista della riunione dell’Eurogruppo di venerdì prossimo a Praga.

