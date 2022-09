Il ministro della Transizione ecologica dopo le accuse del Cremlino

Quello di Mosca “é un attacco che rivela una mentalità totalitaria. Noi non prendiamo ordini da nessuno. L’Italia è un Paese libero, democratico e collabora con la Ue per fare fronte comune anche sui problemi energetici”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani in un’intervista al Corriere della Sera, riguardo alle dichiarazioni rilasciate ieri dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui il piano presentato da Cingolani per ridurre la dipendenza italiana dalle fonti energetiche della Russia è stato imposto a Roma da Bruxelles (che, a sua volta, agisce su ordine di Washington), e che alla fine sarà il popolo italiano a soffrire. Sono “loro che stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In pochi mesi, con una operazione ampia di differenziazione delle sorgenti, abbiamo dimezzato la dipendenza dal gas russo. E grazie al nostro programma la dimezzeremo ulteriormente”, ha aggiunto Cingolani.

