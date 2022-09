La leader di +Europa: "Calenda ha disunito il Centrosinistra, inutile scommette su divisione a Destra"

(LaPresse) “È un appello diretto a chi pensa di astenersi. Capisco bene che il partito degli astenuti è quello più grande, oltre il trenta per cento, e che può essere determinante. Io ho fatto un appello perchè vadano a votare, poi votino chi gli pare, ma intanto ognuno penso sia importante si assuma le proprie responsabilità”. Lo ha dichiarato la leader di +Europa Emma Bonino a margine della apertura della campagna elettorale a Roma. “Chi va in Parlamento non lo ha scelto il destino, ma dipenderà dal voto di ognuno di noi. Voto utile? Non capisco quali sono i voti disutili. Calenda scommette sulla divisione a Destra? Lui intanto ha fatto la disunità del Centrosinistra, il resto poi si vedrà”, ha concluso Bonino.

