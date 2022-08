La leader di Fdi durante un comizio a Cosenza

(LaPresse) “Fregare le istituzioni in Italia è costume ricorrente perché lo Stato è il primo che sembra volerti fregare infierendo sui più deboli”. E’ uno dei passaggi di Giorgia Meloni nel comizio di stasera a Cosenza. “Chiederemo una verifica triennale per direttori generali e manager, mentre oggi i controlli li subisce chi ma meno responsabilità”. Sul tema occupazionale la leader di Fratelli d’Italia ha detto che “i salari sono indecenti perché i datori di lavoro devono pagare tasse altissime. Abbiamo diversi strumenti per contrastare questo squilibrio – ha aggiunto la Meloni – ma i principali sono la decontribuzione e maggiori investimenti sulle infrastrutture”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata