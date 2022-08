Il leader della Lega: "Abbiamo quantificato che servono tra 20 e 40 miliardi di euro, bisogna agire subito"

(LaPresse) “Su luce e gas facciamo un armistizio, la pace” tra tutti i partiti. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un incontro stampa a Corigliano Rossano (Cosenza) spiegando la sua idea. “La proposta è di convocare il Cdm già la settimana prossima e riunire il Parlamento già a inizio settembre prendendo come esempio il modello di un Paese che sta funzionando: la Francia che ha fissato al massimo al 4% l’aumento delle bollette di luce e gas mettendoci quello che serve per compensare. Abbiamo quantificato che servono tra 20 e 40 miliardi di euro”, ha detto il leader della Lega concludendo: “Se non si agisce subito”, “ci sarà una strage di aziende italiane”.

