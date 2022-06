Le fiamme in due sobborghi meridionali della capitale greca: case danneggiate

(LaPresse) – I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo l’incendio divampato sabato in due quartieri periferici di Atene, che sono stati parzialmente evacuati per precauzione. Il rogo che ha interessato i sobborghi meridionali di Voula e Glyfada della capitale greca ha danneggiato abitazioni e veicoli. Oltre 280 uomini sono entrati in azione per domare le fiamme.

