Il video condiviso sui social: la finale inizia con oltre mezzora di ritardo

In alcuni video che stanno diventando virali sul Web si vedono molti tifosi del Liverpool, presumibilmente senza biglietto, scavalcare gli ingressi dello Stadio di Saint Denis a Parigi dove è in programma la finale di Champions League fra la squadra inglese e il Real Madrid. L’inizio, programmato per le 21, è stato posticipato per “ragioni di sicurezza” dovute al fatto che molti tifosi dei Reds si trovano ancora all’esterno dell’impianto in attesa di entrare.

