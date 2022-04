La cerimonia di Las Vegas ha visto il funk anni '70 del super duo con Bruno Mars e Anderson Paak vincere i premi più prestigiosi

Grande debutto ai Grammy Award di Olivia Rodrigo, che conquista tre premi, in una serata dominata insieme con i Silk Sonic e Jon Batiste. Tre premi anche per i Foo Fighters, che fanno incetta nella categoria rock a poche settimane dalla scomparsa improvvisa, a Bogotà durante un tour, del batterista Taylor Hawkins, al quale viene dedicato un lungo tributo nel corso dello spettacolo di Las Vegas. Ma al centro della cerimonia più attesa per la musica Usa, c’è il messaggio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, apparso in un video preregistrato dopo essere invece stato ‘snobbato’, una settimana fa, alla Notte degli Oscar. Zelensky ha messo in contrasto le vite dei partecipanti alla cerimonia di premiazione a Las Vegas con le vite dei musicisti nella sua patria. “I nostri musicisti indossano giubbotti antiproiettile invece degli smoking. Cantano ai feriti negli ospedali, anche a chi non li sente”, ha detto in inglese. “Ma la musica irromperà comunque”. “Stiamo combattendo la Russia, che porta un silenzio orribile con le sue bombe. Il silenzio della morte. Riempite il silenzio con la vostra musica”, ha aggiunto, e ha concluso dicendo: “Dite la verità sulla guerra sui social network, in tv. Sosteneteci in ogni modo possibile, ma non in silenzio. E poi la pace arriverà in tutte le nostre città”.

Poi la cerimonia è andata avanti e ha avuto dei momenti di grande spettacolo. Jon Batiste ha vinto il Grammy Award per l’album dell’anno per ‘We Are’, conquistando cinque premi in una notte che ha visto il funk anni ’70 dei Silk Sonic vincere i premi più prestigiosi di ‘Record of the year’ e canzone dell’anno e tre riconoscimenti anche per Olivia Rodrigo, tra cui il prestigioso premio per il miglior nuovo artista. Batiste ha vinto anche per la sua canzone ‘Cry’, il video di ‘Freedom’ e il suo lavoro con Trent Reznor e Atticus Ross nella colonna sonora di ‘Soul’.

Il supergruppo R&B Silk Sonic, composto tra gli altri da Bruno Mars, ha portato a casa premi in tutte e quattro le categorie in cui è stato nominato.

Infine, i Foo Fighters hanno vinto tre premi, ma non erano presenti per ritirare i loro trofei dopo la recente scomparsa di Hawkins. Nel corso dello spettacolo c’è stato un esteso tributo al batterista. Billie Eilish gli ha reso omaggio durante la sua esibizione sfoggiando una maglietta nera con la sua immagine. I Foo Fighters hanno vinto i Grammy per miglior album rock, miglior canzone rock e miglior performance rock. Infine, Tony Bennett ha esteso il suo record di vittorie ai Grammy arrivando a 14 con ‘Love for Sale’, in duetto con Lady Gaga, premiato come miglior album pop.

