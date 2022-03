Inutile vittoria della Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali

L’Italia supera per 3-2 la Turchia nell’amichevole disputata a Konya. Padroni di casa in vantaggio con Under al 4′, pareggio di Cristante al 35′, a seguire doppietta di Raspadori al 39′ e al 69′. Nel finale la Turchia accorcia le distanze con Dursun all’83’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata