ITA Airways opererà nella Summer 2022, 64 destinazioni, di cui 23 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono proprio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande novità per questa nuova stagione di ITA Airways che grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione raggiungerà le più importanti mete del turismo mondiale. Lo dice la società in una nota. Proprio oggi è partito alle 11.00 il primo volo, l’AZ0630, Roma Fiumicino – Miami, che ha dato l’avvio al nuovo operativo intercontinentale. Il volo atterrerà a Miami alle 16.40 local time. Il Roma FCO – Miami verrà operato ogni martedì, venerdì e domenica con 3 frequenze settimanali. Il volo ripartirà da Miami alle ore 19.40 local time.

Domani, 2 marzo, partirà il primo volo Roma Fiumicino – Boston, l’AZ 614, che sarà operato ogni mercoledì e sabato con 2 frequenze settimanali nelle prime tre settimane di marzo, per poi raggiungere le 3 frequenze settimanali a partire dall’ultima settimana di marzo. Il volo, operato da un Airbus A330 partirà da Roma alle ore 10.20 per atterrare alle ore 14.00 local time a Boston. Il volo Boston – Roma Fiumicino ripartirà alle ore 17.10 local time per atterrare a Roma alle ore 07.00. Le frequenze della Roma Fiumicino – Miami e della Roma Fiumicino – Boston aumenteranno nel corso della Summer 2022 e passeranno da 3 a 5 frequenze settimanali nei mesi di aprile e maggio, fino a raggiungere la frequenza giornaliera nel periodo da giugno a settembre. Il prossimo 2 aprile partirà il primo volo intercontinentale di ITA Airways da Milano Malpensa con destinazione New York JFK. Sarà operato ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica con 5 frequenze settimanali. Il volo, operato da un Airbus A330, partirà da Milano Malpensa alle ore 12.50 per atterrare alle ore 16.10 local time a New York. Il volo New York – Milano MXP ripartirà alle ore 20.40 local time per atterrare alle ore 10.50. La Malpensa – JFK si unisce alla FCO – JFK già operata da ITA Airways nella stagione winter 2021/2022.Da giugno 2022 partiranno anche le nuove destinazioni da Roma Fiumicino verso Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo. Dal 2 giugno ITA Airways conquista così due dei mercati mondiali principali, gli Stati Uniti ed il Sud America da sempre mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazioni con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana. Entrambi i mercati rappresentano anche mete molto importanti per il traffico business e per quello delle merci. ITA Airways conquista anche il mercato Giappone con un volo diretto da Roma Fiumicino a Tokio Haneda. Il volo sarà operato con 5 frequenze settimanali e con A330, da Roma a partire dal 1° giugno ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica con partenza alle ore 15.10 ed arrivo a Tokyo il giorno dopo alle 10.35. Il volo da Tokio Haneda sarà operato dal 2 giugno ogni lunedì, martedì, giovedì, sabato e domenica e partirà da Tokio alle 13.35 per atterrare a Roma alle 19.35. A partire da agosto i voli diventeranno giornalieri. Novità nella summer 2022 di ITA Airways anche per le mete più gettonate del mediterraneo, con nuovi voli verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. ITA Airways in particolare opererà voli stagionali nel mese di agosto da Roma FCO e Milano LIN a Lampedusa, Pantelleria, Corfù, Heraklion, Rodi, Ibiza, Minorca e Maiorca. Sempre nel mese di agosto verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la destinazione Salonicco. Tutti i nuovi voli di ITA Airways possono essere acquistati sul sito ITA-airways.com, chiamando il call center della compagnia o recandosi presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali.

Grazie agli accordi di code share con i maggiori vettori internazionali, continua inoltre la strategia commerciale di ITA Airways di crescere anche attraverso le partnership con altri vettori mondiali – che danno una via d’accesso privilegiata nei mercati di più grande interesse per la compagnia come in primis l’Europa, ma anche l’America, l’Africa, e l’Arabia Saudita.

I codeshare consentono a ITA Airways di raggiungere tramite i voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso gli hub delle seguenti compagnie, tutto il loro network nazionale: Air Malta, Tarom, Air Europa, Bulgaria Air, Tap, Croatia Airlines, Air Serbia, KLM, Luxair, Middle East Airlines, Etihad Airlines, Air France, Delta, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Saudi Arabian Airlines, Czech Airlines, Air Baltic, Pegasus Airlines e Royal Air Maroc.

In tutto, sono 20 gli accordi di code share siglati ad oggi, per un totale di 248 destinazioni servite su cui ITA Airways apporrà i propri codici.

