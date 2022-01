Delineato il futuro del campione di Tavullia, che passa dalle due alle quattro ruote: correrà con l'Audi

Si sta delineando la nuova vita agonistica di Valentino Rossi. Il Team WRT ha annunciato che l’ex centauro di MotoGp si unirà alla formazione di piloti nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS per la stagione 2022.

Il 42enne nove volte campione del mondo di moto, una delle icone dello sport mondiale, inizierà la sua carriera professionale su quattro ruote con la squadra belga, campione in carica della Fanatec GTWCE Powered by AWS (in generale , Resistenza e Sprint). Rossi gareggerà sia nella Endurance sia nella Sprint Cup alla guida di un’Audi R8 LMS con l’emblematico numero 46. Sarà accoppiato in entrambe le serie con i piloti Audi Sport. L’annuncio fa seguito al test condotto da Valentino Rossi con il Team WRT a Valencia lo scorso dicembre.

“Sono sicuro che molti fan saranno contenti quanto noi che Vale stia iniziando una nuova carriera su quattro ruote e che lo stia facendo in GT, con il Team WRT e Audi. Sappiamo tutti cos’è un grande campione di moto e figura sportiva Vale, ma soprattutto è un vero pilota e uno sportivo molto professionale e competitivo, desideroso di essere il più vincente possibile nella nuova sfida che ha deciso di abbracciare”, ha spiegato Vincent Vosse, boss del team W Racing Team. “Questo è esattamente il motivo per cui volevamo davvero lavorare con lui. Il test che abbiamo fatto a Valencia è stato estremamente positivo per entrambe le parti, in termini di feedback tecnico e approccio lavorativo, e da lì abbiamo preso le cose. Diamo un caloroso benvenuto a Vale nella famiglia WRT e sono sicuro che partiremo per un’esperienza molto eccitante per entrambi“, ha aggiunto Vosse.

