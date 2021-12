E' successo questa mattina a Roma, nella centrale via Merulana

Un operaio è morto a Roma, in via Merulana 177, cadendo da una impalcatura. Sul posto sono intervenuti, alle 9.50, i vigili del fuoco per la verifica del ponteggio interessato dall’incidente. La persona coinvolta, secondo quanto riferito dai sanitari è deceduta.

Ugl: “Oltre mille in 10 mesi è inaccettabile”

“Oltre mille incidenti mortali registrati dall’Inail nei primi 10 mesi del 2021. Numeri inaccettabili che rendono essenziale intensificare i controlli ed investire in sicurezza. Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl e Armando Valiani, Segretario Regionale Ugl Lazio, in merito all’ennesimo infortunio sul lavoro verificatosi oggi a Roma in via Merulana, dove ha perso la vita un operaio caduto da un’impalcatura.“Sono 1.017 gli incidenti mortali registrati dall’Inail nei primi 10 mesi del 2021. Numeri inaccettabili che fotografano una vera e propria strage quotidiana. In questo periodo assistiamo ad una crescita esponenziale di imprese edili a causa del Superbonus del 110% sulle ristrutturazioni.” Per questo, spiega l’Ugl, “è quanto mai urgente intensificare i controlli per verificare il rispetto delle norme e dei requisiti previsti a tutela dei lavoratori. E’ altrettanto fondamentale investire nella cultura della prevenzione e nella formazione sulla sicurezza. La manifestazione silenziosa dell’Ugl ‘Lavorare per vivere’ è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno delle cosiddette morti bianche per evitare il ripetersi di simili tragedie”.

