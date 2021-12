In un video diffuso su Vimeo il messaggio inviato ai dipendenti,

“Questa è l’ultima volta che vi parlo come presidente e amministratore delegato, poiché andrò in pensione alla fine del mese dopo quasi 10 anni ad AP”. Con queste parole inizia il video di Gary Pruitt diffuso su Vimeo e condiviso a tutti i dipendenti dell’agenzia di stampa mondiale. Il video è stato condiviso da Daisy Veerasingham, che gli succederà come quattordicesima persona a capo di AP, con questa prefazione: “È difficile immaginare dove sarebbe oggi AP se non fosse per la visione e la leadership decisiva di Gary. I cambiamenti che ha istituito per migliorare la salute finanziaria di AP avranno un impatto duraturo sull’agenzia per le generazioni a venire. Durante il suo mandato, Gary ha dimostrato un’abilità senza rivali nel portare avanti la missione di AP di informare il mondo. È stato profondamente impegnato nel portare avanti quel giornalismo accurato e imparziale che AP produce giorno dopo giorno. Gary è stato anche un grande sostenitore della libertà di stampa, parlando di questo problema in ogni occasione. L’AP non potrebbe fare ciò che fa oggi senza la libertà di denuncia e la libertà di farlo senza restrizioni o intimidazioni”.

Nel messaggio, Pruitt spiega che “una decina di anni fa, AP era in una posizione difficile, le nostre finanze erano in declino e il nostro debito stava crescendo. Avevamo un deficit pensionistico di oltre 400 milioni di dollari. Era il nostro momento di fare un passo, e come ho detto durante la mia prima assemblea di AP nel 2020, i nostri successori avrebbero guardato indietro e giudicato se avevamo affrontato la sfida del nostro tempo, e in effetti lo abbiamo fatto. Oggi, AP è in una posizione molto migliore. Le nostre finanze stanno migliorando, non abbiamo debiti, la nostra pensione è quasi completamente finanziata. E siamo in grado di navigare attraverso la pandemia nel modo giusto. Sono orgoglioso di questo, e dovreste esserlo anche voi. Soprattutto perché ciò significa per AP: possiamo guardare al futuro senza preoccuparci che il passato ci pesi”.

“Ancora più importante – continua Pruitt – la nostra forza finanziaria ci permette di perseguire più vigorosamente la nostra missione di informazione, e questa è la vera ragione della nostra esistenza. Fare giornalismo in tutti i formati, 24 ore su 24, da ogni angolo del mondo. E spesso in situazioni difficili e pericolose. Per molti versi, il nostro giornalismo non è mai stato migliore, o più apprezzato. Ha ottenuto centinaia di premi, compresi 6 premi Pulitzer nell’ultimo decennio, e il primo di AP per il servizio pubblico. AP è costantemente valutata come servizio di notizie più fattuale e imparziale, assicurando il nostro valore ai clienti, che spaziano tutto lo spettro ideologico. Guardando indietro al decennio passato, mi viene in mente una citazione di Robert Kennedy, che ha detto ‘il futuro non è un regalo, è una conquista’. L’attuale posizione finanziaria di AP e la qualità del nostro giornalismo sono conquiste che condividiamo tutti. Voglio ringraziarvi sinceramente per il vostro eccezionale lavoro negli ultimi dieci anni. Grazie a voi, abbiamo raggiunto un futuro luminoso. E non fate errori, non è stato un regalo, è stato combattuto duramente. Ancora una volta, voglio ringraziare sinceramente ognuno di voi, è stato un grande onore lavorare con voi ad AP. E ho un ultimo messaggio per il mondo AP: “Rock on!“”

